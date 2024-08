Novo reforço do Corinthians, Talles Magno dá recado à torcida

Talles Magno deixa o New York City por empréstimo. (Foto: Divulgação/New York City)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/08/2024 - 16:41 • São Paulo (SP)

Novo atacante do Corinthians, Talles Magno desembarcou no Brasil nesta quarta-feira (7) para assinar vínculo de empréstimo com o Timão. A notícia do acerto foi publicada inicialmente pelo "Blog do Macedo" e confirmada pelo Lance!: o jogador de 22 anos deixa o futebol estadunidense e assina contrato de um ano.

Talles Magno deu um recado para a torcida corinthiana e já se colocou à disposição para atuar:

-Estou muito feliz, motivado, espero que a gente trabalhe forte para que esse novo desafio tenha sucesso. Lá em Nova York, eu vinha atuando aberto pela esquerda, mas posso fazer outras funções. Sim, estou 100%, pronto para jogar.

Revelado pelas categorias de base do Vasco, Talles Magno chegou a ser procurado pelo clube carioca nesta temporada, no entanto, a negociação foi considerada complexa. O polivalente atacante chega para suprir uma carência ofensiva no elenco do Corinthians, que na posição conta apenas com Wesley, que deve ser negociado, e Romero.

Pelo empréstimo, o Corinthians vai pagar cerca de 1,5 milhão de dólares (R$ 8,2 milhões na cotação atual). Caso opte pela compra de Talles Magno, o Timão terá que desembolsar 13,5 milhões de dólares (R$ 78 milhões).

Sobre a nova fase sob o comando do treinador Ramón Díaz, o afirmou que tem conversado à distância com a comissão técnica.

-Ainda não consegui encontrá-los, mas, de longe, estamos falando bastante. Conheço alguns da comissão técnica, jogadores, estão me recepcionando muito bem para este novo desafio - afirmou Talles Magno.

Talles Magno está no futebol norte-americano desde 2021, quando foi vendido pelo Vasco ao New York City FC. Com a camisa do time, soma 19 gols e 10 assistências e 101 partidas.

Novo reforço do Corinthians, Talles Magno em ação pelo New York City. (Foto: Divulgação/New York City)