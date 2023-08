O Corinthians está na semifinal da Copa Sul-Americana! Após perder para o Estudiantes no tempo normal por 1 a 0, o Timão superou a equipe argentina nos pênaltis, por 3 a 1, e está na próxima fase da competição. Cássio Ramos foi o herói corintiano em La Plata, defendendo uma penalidade. Veja as notas dos jogadores do Corinthians.