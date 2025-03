Neymar divulga foto inédita de sua filha Helena; veja

Neymar Jr., aos 33 anos, divulgou uma foto de sua filha caçula, Helena, que rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais. A foto foi tirada por Amanda Kimberlly, mãe da criança e parceira de Neymar, durante uma sessão de fotos caseira no sábado (29). Confira o clique abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Foto de Helena

A publicação ocorreu no último sábado (29), marcada por emojis de coração vermelho, simbolizando o amor do jogador pela filha. Helena, nascida em 3 de julho de 2024, é a mais nova alegria na vida de Neymar, que também espera a chegada de Mel, sua segunda filha com Bruna Biancardi. Além de Helena e Mel, Neymar é pai de Mavie, com Biancardi, e de Davi Lucca, de um relacionamento anterior com Carol Dantas.

Em entrevista à Romário TV, Neymar compartilhou suas experiências como pai, especialmente de meninas, revelando um lado mais sensível. O jogador também discutiu a dinâmica familiar e como mantém a conexão com suas filhas, apesar da distância física:

continua após a publicidade

- Ser pai de menina é muito bom, né? (...) Eu estou curtindo. Uma não mora comigo, mas eu falo com ela quase sempre. A outra está comigo o tempo inteiro - revelou Neymar.

A paternidade trouxe mudanças significativas para Neymar, como ele mesmo admitiu. Questionado sobre as alterações em sua vida após a chegada das filhas, Neymar respondeu com humor e abriu seu coração:

continua após a publicidade

- Tu fica mais molenga. Mais mole [risos]. Tu não manda mais em nada. Mas é muito bom. Ser pai de menina é uma das coisas mais maravilhosas que tem - finalizou Neymar.