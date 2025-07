Festa da Fiel marca chegada do Corinthians para decisão contra o Palmeiras

A Fiel recepcionou o Corinthians com festa na chegada do time a Neo Química Arena, antes do clássico contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (30), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A torcida fez uma festa com pirotecnia em frente a uma das entradas do estacionamento do estádio em Itaquera.

Torcedores começaram a se concentrar por volta das 19h10 (de Brasília) no Portão E1, na Radial Leste, via de acesso à Neo Química Arena. A convocação para a recepção havia sido feita na segunda-feira (28) pelas torcidas organizadas do clube alvinegro.

A chegada do elenco foi marcada por cânticos de apoio da torcida alvinegra, bateria, sinalizadores, fumaça e muitos fogos de artifício. É esperado que a Neo Química Arena receba mais de 40 mil torcedores para o Derby.

Promessa de grande público

O Corinthians espera o maior público da Neo Química Arena desde a implementação da biometria facial no estádio, uma determinação da Governo Federal. A tecnologia foi inaugurada após a pausa do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Ao longo deste mês, 33.847 torcedores acompanharam a derrota do Timão por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, no dia 13, e 31.232 pessoas foram ao estádio em Itaquera para assistir o empate entre Corinthians e Cruzeiro por 0 a 0.

Na manhã desta quarta-feira (30), todos os ingressos disponibilizados pelo Corinthians para o Derby estavam reservados. Os torcedores ainda precisam efetuar a compra, e não significa que o estádio estará com os 49 mil assentos ocupados.

Decisão em Itaquera

Corinthians e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo de volta será na próxima semana, no Allianz Parque.