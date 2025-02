Categoria de base do Corinthians se reapresenta com novidade e desfalques

A equipe sub-20 do Corinthians se reapresentou no CT Joaquim Grava nesta quinta-feira (20), dando sequência ao planejamento para a disputa do Campeonato Brasileiro da categoria, que tem início previsto para março.

continua após a publicidade

➡️Postura do Corinthians na Libertadores gera críticas e expõe problema recorrente

A base do Timão, com uma equipe sub-23, foi vice da Copinha. A equipe do treinador Orlando Ribeiro foi derrotada para o São Paulo por 3 a 2, em uma virada dolorosa para Fiel. Entretanto, o clube cumpriu a missão de apresentar jogadores para o time profissional.

Após o término da competição, O técnico do Corinthians Ramón Díaz promoveu 11 jogadores para os treinamentos com o elenco profissional: os laterais Denner e João Vitor Jacaré; os zagueiros Fernando Vera e Guilherme Gama; os meias Bahia, Yago e Luiz Eduardo; e os atacantes Dieguinho, Gui Negão e Nicollas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Mesmo com os desfalques dos atletas citados, Orlando Ribeiro conta com 68 jogadores nascidos entre 2007 e 2005, que podem ser opção do técnico para a disputa do Brasileirão Sub-20. Metade dos atletas serão escalados para jogar com o elenco Sub-18.

Corinthians treinou visando preparação para o Brasileirão Sub-20 (Foto: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians)

Retorno de atacante

Léo Agostinho voltou ao elenco do Timão. O jogador de 19 anos defendeu o Flamengo de Guarulhos na Copinha, na campanha que levou a equipe para as oitavas de final do torneio. O atacante disputou cinco jogos na competição e marcou um gol.

continua após a publicidade

Pela equipe Sub-20 do Corinthians, Léo Agostinho disputou 32 partidas e esteve na campanha do título do Timão na Copinha de 2024. O jogador viveu seu momento de maior destaque quando defendia o Sub-17 e marcou oito gols em 51 jogos.