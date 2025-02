Postura do Corinthians na Libertadores gera críticas e expõe problema recorrente

O Corinthians empatou com a Universidad Central por 1 a 1, nesta quarta-feira (19), em Caracas, na Venezuela, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. O empate fora de casa em um confronto decisivo na competição continental não representa um resultado ruim, mas a postura da equipe desagradou torcedores e membros da comissão técnica.

O Timão mostrou superioridade técnica na primeira etapa, quando finalizou nove vezes contra quatro do Universidad Central. No segundo tempo, a situação mudou e a equipe venezuelana terminou o período com nove chutes a três do Corinthians. Após o duelo, Ramón Díaz admitiu que faltou empenho ao elenco no final do confronto.

— Deixamos de correr. Deixamos de ter dinâmica, de ser intensos. Parecia que estávamos melhores, queríamos recuperar, não podemos dar vantagem. Um equívoco e podem fazer o gol, praticamente na última chegada. Me preocupou muito a intensidade de jogo no segundo tempo, de não gerar o futebol que geramos no primeiro — falou o treinador na entrevista coletiva.

Críticas

A atuação do grupo gerou indignação nos torcedores. A Gaviões da Fiel, torcida organizada do Timão, se pronunciou em suas redes sociais, revelou uma conversa com os jogadores após a partida e contestou a postura do Corinthians na partida.

— Após o jogo, no embarque para o aeroporto, exigimos uma postura diferente numa conversa com líderes do elenco. Deixamos claro para os jogadores que, nesse jogo, a equipe foi apática e não aceitaremos tal postura — escreveu Alê Domênico, presidente da torcida, em suas redes sociais.

Erro crônico

O Corinthians faz uma bela campanha nesta temporada. Líder da classificação geral do Paulistão, o clube só perdeu uma partida em toda a temporada, contra o São Paulo por 3 a 1, no MorumBis. Entretanto, a equipe aparenta certa empatia em alguns momentos do ano.

Na vitória por 2 a 1 contra o Santos, a equipe titular do Timão, que enfrentou a Universidad Central, começou a partida com superioridade e marcou dois gols. No entanto, na etapa final, oscilou, sofreu nove finalizações e finalizou apenas duas vezes.

Ramón Díaz reconheceu a oscilação do Corinthians no segundo tempo da Venezuela e prometeu uma postura diferente em Itaquera.

— O mata-mata são 180 minutos, teremos a possibilidade de jogar lá com nossa torcida. Há que analisar bem porque tivemos dois tempos. No segundo tempo, eles nos complicaram com o ritmo e com a determinação. Não geramos futebol, tivemos duas situações apenas. A Copa se joga diferente, os jogos são diferentes. Vamos tentar recuperar para passar quando formos de local — falou o treinador.