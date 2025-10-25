Corinthians conquista marca inédita e vira a chave no Brasileirão

O Corinthians bateu o Vitória por 1 a 0, neste sábado (25), no Barradão, e somou o segundo triunfo consecutivo na atual edição do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o Timão conquistou a marca na competição.

O Timão chegou a 39 pontos e pulou para a nona colocação. Com o resultado, o clube alvinegro se afasta da luta contra o rebaixamento e abriu uma vantagem de oito pontos para o Vitória, primeiro clube no Z-4.

Os seis primeiros do Brasileirão garantem uma vaga para a Libertadores, mas a nota de corte pode aumentar caso algum clube do grupo conquiste a competição continental, Sul-Americana e Copa do Brasil desta temporada.

Palmeiras e Flamengo, líder e vice do Brasileirão, estão nas semifinais da Libertadores. O rival do Timão foi derrotado pela LDU por 3 a 0 no jogo de ida, mas a equipe carioca venceu o primeiro jogo das eliminatórias contra o Racing por 1 a 0.

O Cruzeiro, terceiro colocado, está na Copa do Brasil e será justamente o adversário do Corinthians nas semifinais da competição nacional. As partidas estão marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro.

Inspiração em 2024

Na última temporada, o Corinthians viveu um cenário parecido. O clube ocupava a zona de rebaixamento até a 29ª rodada, quando engatou nove vitórias consecutivas, terminou o Brasileirão na sétima posição e garantiu uma vaga na Pré-Libertadores.

Ainda é difícil traçar um paralelo entre as equipes, mas o elenco do Corinthians está focado em cumprir o objetivo. Após o triunfo sobre o Vitória, Charles, autor do gol, revelou que o elenco se cobrou para engatar uma sequência de vitórias no torneio.

- A gente vem conversando muito sobre a energia dentro de campo, nos duelos, sobre esse um time com sequência de resultados bons e regularidade. Desde a última partida falamos muito sobre isso, então é engatar uma sequência de vitórias para continuar somando - contou o atleta.

O Timão terá uma semana livre de treinos até a próxima rodada. No domingo (2), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Grêmio, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.