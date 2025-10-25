O Corinthians venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (25), em um duelo marcado pela superação. A partida, disputada no Barradão, teve poucos lances de brilho técnico, mas um gol no fim garantiu o triunfo do Timão, que jogou parte do segundo tempo com um jogador a menos.

continua após a publicidade

Breno Bidon foi expulso no segundo tempo, após receber o segundo cartão amarelo, mas mesmo assim, o Corinthians buscou o resultado com um gol de Charles, aos 42 minutos da etapa final. Após a partida, Dorival Júnior reconheceu que o duelo foi marcado pela disputa.

- Um jogo muito truncado. As duas equipes com dificuldades. As defesas prevalecendo sobre os ataques. E isso fez com que tivéssemos um jogo muito disputado no meio-campo. Dificuldade na troca de passes. Pouca velocidade esses movimentos, fazendo com que as marcações se aproximem rapidamente. Nós ficamos com raras possibilidades. Também o Vitória teve poucas. Foi um jogo muito disputado. Já imaginávamos. O Vitória vinha de uma sequência muito interessante, crescendo na competição. Foi um jogo importantíssimo, vitória fundamental. Estávamos com quase o mesmo número de pontos, agora, felizmente, conseguimos abrir um pouco. Mas o campeonato ainda continua, teremos coisas pela frente e espero que melhoremos rodada a rodada - disse o treinador do Timão em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Se não vai na técnica...

A partida foi marcada pelo alto número de cartões aplicados, foram dez no total, incluindo o vermelho para Breno Bidon, em jogo apitado por Wilton Pereira Sampaio. Segundo Dorival Júnior, a quantidade de advertências acabou condicionando o duelo, mas o técnico destacou a postura do Corinthians.

- Primeiro, por ter sido um jogo truncado, muito pegado, foi muito mais físico do que técnico. Em razão disso, muitos cartões. Os cartões fizeram com que o jogo ficasse nervoso. Dificuldade dos dois lados. Poucas oportunidades criadas. Um jogo muito disputado. E eu confesso que dentro daquilo que imaginávamos, porque sentíamos e víamos os jogos anteriores do Vitória, todos eles muito disputados, era o que esperávamos. Tivemos uma equipe valente e briosa, que foi buscar e tentar construir o resultado. Mesmo com um a menos, não se acovardou. Ao contrário, conseguimos o gol - concluiu o treinador

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior destacou postura da equipe(Foto: Walmir Cirne/AGIF)

Próximo jogo do Corinthians

O Timão terá uma semana livre de treinos até a próxima rodada. No domingo (2), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Grêmio, às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena.