- Nos dois jogos contra o Remo eu estava em casa, com a minha família. Eu nem tinha sido chamado muito para treinar com o profissional este ano, estava com a cabeça no sub-20, Campeonato Paulista. Assisti em casa, torcendo muito. Teve uma situação ruim no primeiro jogo, mas no segundo eu torci muito. No Atlético, eu estava na Suíça, disputando um campeonato com o sub-20, e fiquei sabendo do resultado só depois. Mas no segundo jogo eu estava na concentração assistindo, e foi uma emoção incrível. E nem passava pela minha cabeça que na fase seguinte eu iria jogar as duas partidas como titular. Sensação incrível, essa torcida que está sempre do nosso lado, é uma tarde/noite que eu vou levar para o resto da minha vida - destacou o jovem na zona mista após a classificação na Copa do Brasil.