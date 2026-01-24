Milans define numeração no Corinthians e diz qual companheiro mais impressionou

O lateral direito Pedro Milans foi apresentado neste sábado (24) pelo Corinthians e já está disponível para atuar ao lado dos companheiros. O uruguaio já treinava com o elenco e o técnico Dorival Jr. e já foi regularizado. Na apresentação, o jogador escolheu a camisa 20 para utilizar no Timão e vestiu o uniforme durante a entrevista coletiva.

O jogador foi questionado sobre o primeiro contato que teve com o elenco corintiano e revelou qual dos companheiros mais impressionou nas atividades realizadas no CT Joaquim Grava. Milans contou que ficou impressionado com o alto nível apresentado nos treinos e citou nomes "queridinhos" pela torcida do Corinthians.

- Sinceramente, muitos jogadores me surpreenderam. O nível é muito bom, mas principalmente o Memphis, o Rodrigo Garro, o Breno… tem muitos [jogadores], na verdade - disse o lateral em tom bem-humorado.

Milans também falou sobre suas inspirações na posição e citou o nome de Nahitan Nández como uma referência, lateral uruguaio ex-Peñarol e Boca Juniors. O jogador também demonstrou ansiedade para estrear com a camisa do Timão e ter o primeiro encontro com a torcida, que viu apenas através de vídeos.

- Como sou uruguaio, sempre acompanho os jogadores da seleção, como o Nahitan Nández, que é uma referência na minha posição. Gosto muito da entrega dele e de como ele vive as partidas. Sobre a torcida, já me falaram muito; sei que é uma torcida muito apaixonada, que apoia o tempo todo e que lota os estádios. Já vi vídeos e é incrível; estou com muita vontade de sentir esse apoio de dentro do campo - explicou.

O uruguaio também reconhece que a torcida corintiana costuma ser exigente e cobra bastante os atletas do elenco. Entretanto, o novo camisa 20 mostrou tranquilidade ao falar da identificação com esse perfil de arquibancada por fazer parte de uma escola de atletas que jogam com garra.

- Me falaram que a torcida gosta muito dessa questão da garra e de jogar assim. Sinceramente, me sinto bastante identificado, acho que nós, uruguaios, já nascemos com isso. Como eu disse hoje, me sinto confortável nas duas funções, tanto defendendo quanto atacando. Venho para ajudar da forma que for necessária. Preciso trabalhar muito, pois estava há um mês sem jogar, mas já me sinto bem e quero estar em campo o quanto antes - afirmou.

Apesar de ainda não estar habituado no português, principalmente após admitir que entende pouco do idioma, Pedro Milans afirmou que se sente bem no clube pela ajuda dos colegas e da comissão técnica, além de contar com os companheiros estrangeiros do elenco que falam espanhol no plantel.

Pedro Milans foi apresentado pelo Corinthians e vestirá a camisa 20 no Timão. (Foto: Rodrigo coca/Agência Corinthians)

Visibilidade no Corinthians

Milans ainda não esteve entre os convocados pelo técnico da seleção uruguaia, Marcelo Bielsa, mas alimenta a possibilidade de estar entre os nomes na lista da Copa do Mundo. O lateral entende que a transferência para o Corinthians se torna uma vitrine atrativa e que significa um passo importante na carreira.

- Sem dúvida é um grande passo na minha carreira. Encaro isso com tranquilidade. Como eu disse hoje, venho para somar onde for preciso; sempre vou querer jogar e trabalhar para isso. Com certeza estar na seleção é o sonho de todo uruguaio, então vou trabalhar firme pelo Corinthians e, se a convocação vier, obviamente eu adoraria - completou.