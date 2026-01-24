O Corinthians estuda a contratação do atacante Rony, do Atlético Mineiro. O time paulista estuda alternativas para reforçar o setor de ataque do téncico Dorival Jr. e tem tratativas com o Galo para ter o jogador nesta janela de transferências. A negociação seria em definitivo.

O Timão entende que há a possibilidade de concretizar o negócio em breve, mas não há uma definição de quando os clubes podem chegar a um acordo para que Rony se apresente ao Corinthians. O atacante chegou ao Galo no começo de 2025 e tem contrato até 2027.

Nesta semana, os dois clubes têm partidas importantes no calendário. Do lado corintiano, a equipe estreia no Brasileirão diante do Bahia na quarta-feira (28), na Vila Belmiro, em Santos. O local do jogo saiu da Neo Química Arena para que Timão ter mais tempo de preparação para a Supercopa Rei, que acontece domingo (1), contra o Flamengo.

O Galo estreia na liga nacional diante do Palmeiras também na quarta-feira. No domingo, o time terá um clássico decisivo diante do Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro, que pode definir uma eliminação do Atlético-MG do torneio estadual. Para o duelo do Campeonato Brasileiro, a expectativa é que Rony esteja entre os relacionados de Jorge Sampaoli.

Rony se destacou a nível nacional pelo Athletico-PR, quando foi campeão da Copa Sul-Americana e Copa Do Brasil, em 2018 e 2019. Mas o auge da carreira veio justamente no rival, o Palmeiras. Pelo alviverde, o atacante atuou entre o início de 2020 e o fim de 2024, quando conquistou quatro Paulistas, uma Copa do Brasil, dois Brasileiros, duas Libertadores, uma Supercopa Rei e uma Recopa Sul-Americana, além de ter se tornado o maior artilheiro do time na história da Libertadores.

No Atlético-MG, o atacante não viveu o mesmo auge e teve momentos de altos e baixos com a camisa da equipe. Terminou 2025 com 62 partidas e 18 participações em gols, sendo 13 bolas na rede e mais cinco assistências. Neste ano, já entrou em campo três vezes e marcou um tento.