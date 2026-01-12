O Corinthians treinou na manhã desta segunda-feira (12), no CT Dr. Joaquim Grava, após a vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, pela estreia do Paulistão. A atividade contou com a presença de Gabriel Paulista, reforço para a temporada.

O zagueiro de 35 anos participou de todo o treinamento. Os titulares do triunfo ficaram na parte interna realizando um trabalho regenerativo. Além de Gabriel Paulista, Yuri Alberto participou da atividade com os reservas.

Raniele também marcou presença no treino. Na última semana, o volante fez trabalhos na parte interna e não foi ao gramado com o elenco. O atleta se recupera de um problema físico no tornozelo desde a reapresentação dos jogadores.

Em processo de fortalecimento, Memphis ficou na parte interna. Garro, que se recupera de uma cirurgia na região do punho esquerdo, treinou separadamente do restante da equipe.

Timão treinou no CT Dr. Joaquim Grava visando a segunda rodada do Campeonato Paulista (Foto: Anderson Romao/via Gazeta Press)

Como foi a atividade no Corinthians?

Após o aquecimento em campo, Dorival Júnior promoveu uma atividade de enfrentamento em campo reduzido. Apenas os atletas que atuaram menos de 45 minutos na vitória contra a Ponte Preta trabalharam. Na sequência, os jogadores praticaram finalizações.

O Corinthians volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista.

Na estreia, o Timão venceu a Ponte Preta por 3 a 0, na Neo Química Arena. Os gols foram marcados por Gustavo Henrique, André e André Ramalho. A vitória elástica garantiu a segunda colocação na tabela geral da competição estadual.