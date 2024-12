Ex-atacante do Corinthians, Willian rescindiu seu contrato com o Olympiacos, da Grécia, na última segunda-feira (30), e está livre no mercado para assinar com um novo clube.

continua após a publicidade

+ Mercado da Bola: Bidon, do Corinthians, é alvo de disputa por clubes europeus

- O PAE Olympiacos deseja a Willian o melhor para a continuação da sua grande carreira. Ele sempre terá uma família no Pireu. O Olympiacos FC deseja tudo de melhor a Willian nos próximos passos da sua grande carreira - publicou a equipe grega em suas redes sociais.

Após se despedir do Fulham, da Inglaterra, ainda em outubro, Willian acertou com o clube grego até junho de 2025. Em pouco mais de dois meses, no entanto, o jogador quebrou seu vínculo de forma amigável. Ao todo, ele contribuiu com uma assistência em 11 jogos. A prioridade do jogador é permanecer no futebol europeu.

continua após a publicidade

Formado nas categorias de base do Corinthians, Willian deixou o Brasil em 2007 para defender o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Posteriormente, atuou por Chelsea e Arsenal, da Inglaterra, e Anzi, da Rússia.

Willian em partida do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Retorno de Willian ao Corinthians

Em 2021, Willian retornou ao Corinthians, clube que o revelou, como uma das principais contratações do futebol brasileiro. No entanto, rescindiu seu contrato no ano seguinte após receber ameaças de parte da torcida.

continua após a publicidade

Na ocasião, o jogador explicou que a decisão foi tomada para garantir a segurança dele e de sua família, afirmando que "não precisava passar por isso" em resposta às críticas recebidas nas redes sociais.