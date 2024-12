Mercado da Bola: Bidon, do Corinthians, é alvo de disputa por clubes europeus

Principal revelação do Corinthians nesta temporada, Breno Bidon segue no radar de clubes do futebol europeu e pode deixar o clube paulista na próxima janela de transferências.

Nos últimos dias, o jornal "Sport", da Espanha, revelou que o Barcelona monitora o jovem de 19 anos como opção para o setor. O clube, inclusive, chegou a enviar olheiros no início do ano para avaliar o jogador na reta final da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

Além do Barcelona, equipes do futebol inglês também demonstraram interesse no volante, que acertou, em fevereiro, renovação de contrato com o Timão, agora válido até dezembro de 2028.

A multa rescisória de Bidon para clubes do exterior é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 270 milhões), enquanto para o mercado nacional é de R$ 80 milhões. O Corinthians, por sua vez, possui 90% dos direitos econômicos do meia.

Planejamento do Corinthians

Após aprovar o orçamento para a próxima temporada, o Corinthians projeta arrecadar cerca de R$ 180 milhões com vendas de jogadores e vê Breno Bidon como peça-chave para alcançar a meta. Internamente, o clube avalia que o volante pode gerar uma receita superior à transferência de Moscardo para o PSG, da França, que rendeu 20 milhões de euros (R$ 107 milhões à época).

A convocação para a Seleção Brasileira sub-20, por sua vez, pode auxiliar na visibilidade do jogador para o mercado internacional. Um dos 23 escolhidos pelo técnico Ramon Menezes, o meia desfalcará o Timão no início do Campeonato Paulista e deve retornar ao clube apenas em fevereiro, após o término do Sul-Americano da categoria.