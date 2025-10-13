Benja revela preocupação sobre futuro do Corinthians: ‘Praticamente impossível’

Em meio a um ano complexo, o Corinthians conseguiu chegar a semifinal da Copa do Brasil de 2025. Na ocasião, a equipe do técnico Dorival Júnior irá enfrentar o Cruzeiro. Ao Lance!, o jornalista Benjamin Back analisou o confronto e o atual momento caótico na administração do clube paulista.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diante do desafio na Copa do Brasil, Benja adotou cautela para apontar um favorito. Para ele, o confronto será equilibrado. O comunicador ainda afirmou acreditar em um título do Timão na competição caso passe do Cruzeiro.

- Apesar do Cruzeiro ter hoje um time melhor, o Corinthians em Copa do Brasil joga de forma diferente, acredito que se passar pelo Cruzeiro será o campeão - disse Benja.

continua após a publicidade

Além disso, o apresentador também falou sobre o atual momento administrativo do clube paulista. O Corinthians convive, neste ano de 2025, com uma crise financeira e risco de transfer ban.

- O que falta ao Corinthians é gestão profissional, dirigentes competentes, é preciso tratar a marca Corinthians como ela merece. É necessário começar a dar um basta nessa dívida que só cresce, mas para isso é necessário uma revolução dentro do Parque São Jorge, ou seja, uma limpeza, uma reformulação nos dirigentes e conselheiros! Mas como acho praticamente impossível disso acontecer, então o Corinthians administrativamente ainda terá muitos problemas pela frente - concluiu.

continua após a publicidade

Corinthians na semifinal da Copa do Brasil

Apesar de toda a dificuldade administrativa, o Timão conseguiu alcançar a semifinal da Copa do Brasil. O confronto contra o Cruzeiro está marcado para acontecer em dezembro. Os jogos de ida e volta estão previsto para os dias 10 e 14 do mês.

Em caso de vitória, o Corinthians irá decidir o título do torneio nacional contra o vencedor do confronto entre Vasco e Fluminense. A final do torneio está prevista para os dias 17 e 21 de dezembro.