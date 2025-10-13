O volante José Martínez ainda não se reapresentou ao Corinthians após o período de folga concedido durante a Data Fifa. Não convocado pela seleção da Venezuela, o jogador era esperado para se juntar aos companheiros, mas não apareceu. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.

Após a folga nos primeiros dias da Data Fifa deste mês, Martínez não participou dos treinos de quarta (8), quinta (9), sexta (10) e domingo (12). O sábado foi de descanso para o elenco.

O atleta justificou sua ausência alegando problemas particulares. O Corinthians espera o retorno do jogador, ainda sem data confirmada.

Mesmo assim, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e a comissão técnica comandada por Dorival Júnior tomaram a decisão: Martínez não enfrentará o Santos no clássico da próxima quarta-feira (15).

Titular da equipe, José Martínez disputou 42 jogos nesta temporada, marcando um gol e dando duas assistências. Ao todo, ele soma 60 partidas pelo Corinthians.

Corinthians se prepara para enfrentar o Santos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians se prepara para o clássico

O Corinthians realiza um treino aberto à imprensa nesta segunda-feira (13). Este é o quinto dia de trabalho do time durante a pausa da Data Fifa.

O Timão volta a treinar na manhã de segunda e terça-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O clássico contra o Santos será disputado na quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro.