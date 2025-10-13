menu hamburguer
Corinthians

José Martínez falta em treinos do Corinthians e está fora do clássico contra o Santos

Meio-campista justifica ausência por problemas pessoais

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 13/10/2025
10:45
Atualizado há 2 minutos
José Martínez não enfrenta o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
José Martínez não enfrenta o Santos (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
  Matéria
  Mais Notícias

O volante José Martínez ainda não se reapresentou ao Corinthians após o período de folga concedido durante a Data Fifa. Não convocado pela seleção da Venezuela, o jogador era esperado para se juntar aos companheiros, mas não apareceu. A informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo LANCE!.

Após a folga nos primeiros dias da Data Fifa deste mês, Martínez não participou dos treinos de quarta (8), quinta (9), sexta (10) e domingo (12). O sábado foi de descanso para o elenco.

O atleta justificou sua ausência alegando problemas particulares. O Corinthians espera o retorno do jogador, ainda sem data confirmada. 

Mesmo assim, o executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, e a comissão técnica comandada por Dorival Júnior tomaram a decisão: Martínez não enfrentará o Santos no clássico da próxima quarta-feira (15).

Titular da equipe, José Martínez disputou 42 jogos nesta temporada, marcando um gol e dando duas assistências. Ao todo, ele soma 60 partidas pelo Corinthians.

Dorival trabalhou a equipe que deve enfrentar o Flamengo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)
Corinthians se prepara para enfrentar o Santos (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians se prepara para o clássico

O Corinthians realiza um treino aberto à imprensa nesta segunda-feira (13). Este é o quinto dia de trabalho do time durante a pausa da Data Fifa.

O Timão volta a treinar na manhã de segunda e terça-feira (14), no CT Dr. Joaquim Grava. O clássico contra o Santos será disputado na quarta-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro.

