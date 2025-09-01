Corinthians cria campanha para regularizar inadimplentes do Fiel Torcedor
Ação foi lançada na data de aniversário do clube
O Corinthians lançou uma campanha visando a regularização de sócios do Fiel Torcedor que estão com suas mensalidades atrasadas na plataforma. A ação foi divulgada nesta segunda-feira (1), aniversário de 115 anos do clube alvinegro.
Batizada de "Meu FT em Dia", a campanha pretende regularizar os inadimplentes do programa de sócio-torcedor do Corinthians, a plataforma utilizada para venda de ingressos. Para isso, o torcedor precisa habilitar a cobrança automática em seus cadastros, independente do plano, ou valor que esteja em aberto. A iniciativa terá duração até o final de setembro.
Estima-se que 571 mil associados estejam inadimplentes no momento. O Fiel Torcedor passou por mudanças no último mês, quando passou a obrigar que os torcedores registrem a biometria facial para adentar ao estádio, uma norma exigida pela Lei Geral do Esporte.
Fiel presente
O Corinthians bateu recorde de público em jogos da equipe na Neo Química Arena nesta temporada. Na final do Paulistão, o empate por 0 a 0 com o Palmeiras, o estádio em Itaquera recebeu 48.196 torcedores pagantes.
O estádio registrou mais de 1 milhão de torcedores nesta temporada. Apesar do sucesso, a Neo Química Arena se tornou foco de uma crise no Corinthians envolvendo a distribuição de ingressos a cambistas. Em março, o Timão lançou a "Operação Ingresso Legal", que intensifica medidas contra a venda ilegal de entradas para partidas em Itaquera.
Os ingressos oficiais do Corinthians são comercializados exclusivamente pelo programa Fiel Torcedor, por meio do site www.fieltorcedor.com.br. Ao todo são quatro planos disponíveis: Fiel Digital, Minha Vida, Minha História e Meu Amor.
