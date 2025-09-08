menu hamburguer
Memphis retorna em alta ao Corinthians após a Data Fifa; veja números

Atacante deve reforçar o Timão contra o Athletico Paranaense

memphis
imagem cameraMemphis foi destaque da Holanda na Data Fifa (Foto; Divulgação/OnsOranje)
fe4a4413-7df6-4f4d-8be7-876c6484bfa3_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-13.03.44-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 08/09/2025
18:47
  • Matéria
  • Matéria

Memphis encerrou sua participação pela Holanda na Data Fifa na vitória por 3 a 2 sobre a Lituânia, neste domingo (7), pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. O atleta retorna ao Corinthians e deve reforçar a equipe na Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Camisa 10 da Holanda, o atacante marcou dois gols na semana, ultrapassou Van Persie e se tornou o maior artilheiro da história de sua seleção. Ao todo, Memphis balançou as redes 51 vezes com a camisa laranja.

A Holanda empatou por 2 a 2 com a Polônia e venceu a Lituânia por 3 a 2. A seleção terminou a Data Fifa na liderança do Grupo 7 da competição. Memphis foi um destaque individual e consolidou cada vez mais o seu lugar na equipe treinada por Koeman.

continua após a publicidade
Memphis em ação pelo Corinthians
Atacante do Corinthians retorna ao Brasil após a Data Fifa (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Memphis pela Holanda nesta Data Fifa

  1. 2 titularidades
  2. 2 gols
  3. 1 assistência
  4. 54 minutos para participar de gol
  5. 2/3 grandes chances convertidas
  6. 7 finalizações (3 no gol)
  7. 5 passes decisivos
  8. 1 grande chance criada
  9. 2/4 duelos aéreos ganhos
  10. 1 falta sofrida
  11. Nota Sofascore 8.15

*Dados levantados pelo SofaScore

Memphis no Corinthians

O atacante deve retornar ao Brasil até a terça-feira (9). Memphis deve participar ainda de um treinamento na preparação visando o confronto contra o Athletico Paranaense. No Corinthians, o jogador ocupa uma tarefa de segundo homem do ataque, junto a um centroavante, que se reveza entre Yuri Alberto e Gui Negão.

Na Holanda, o jogador atuou como homem de referência. A participação de Memphis na equipe de Koeman abre possibilidades para Dorival Júnior na escalação do Timão. O próximo confronto do Corinthians será contra o Athletico Paranaense, na quarta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O clube alvinegro venceu o jogo de ida por 1 a 0, em Curitiba, e depende apenas de um empate para avançar às semifinais.

continua após a publicidade

Tudo sobre

  • Matéria
  • Mais Notícias