Duilio e Andrés expulsos? Entenda andamento do processo no Corinthians

O Ministério Público do São Paulo investiga irregularidades no uso de cartões corporativos do Corinthians entre 2018 e 2025, quando o clube foi presidido por Andrés Sanchez, Duilio Monteiro Alves e Augusto Melo.

Nesta segunda-feira (8), o Timão começou a enviar documentos financeiros ao órgão para o andamento das investigações. Internamente, há um pedido para investigação. Romeu Tuma Jr., presidente do Conselho Deliberativo, revelou que um processo corre na Comissão de Justiça.

— Os dois casos foram relacionados ao uso indevido do cartão corporativo, totalizando oito representações de conselheiros. Eles se defenderam, e, entre pedidos de defesa, são nove requerimentos no total. Todos foram reunidos em um único processo, que foi instaurado e atualmente está na Comissão de Justiça — disse o dirigente do Conselho em entrevista coletiva nesta segunda-feira (8).

O caso também envolve Augusto Melo, que sofreu impeachment neste ano e perdeu seus direitos políticos no Timão. Tuma afirmou que Andrés e Duilio podem sofrer consequências, mas reiterou que o processo precisa ser analisado pela Comissão de Justiça.

— Foi elaborado um roteiro de apuração pela comissão, que foi aprovado, e já realizei diversas diligências, incluindo requisição de documentos, pois todo esse trabalho passa pela presidência do Conselho. Já deliberei e foram feitas várias cobranças. Tudo isso está sendo apurado, e, se houver alguma infração estatutária, todos os envolvidos estarão sujeitos a responsabilidade, caso a comissão assim entenda — justificou.

Prazo

Os processos que investigam Andrés Sanchez e Duilio Monteiro Alves passam por etapas no Corinthians. Após a Comissão de Justiça, o caso será levado à Ética, administrado por Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Timão. O caso pode levar a punições aos ex-presidentes do Corinthians, após análise pelo Conselho de Ética e votação pelos conselheiros.

— O que posso dizer é que esse procedimento ainda não está na Comissão de Ética, mas sim na Comissão de Justiça. Tão logo chegue à Ética, serão adotadas as providências: será encaminhado aos meus cuidados, indicarei um relator dentro da comissão e serão realizadas todas as diligências necessárias, incluindo, se necessário, uma oitiva. O presidente me pediu para que eu acompanhasse a tramitação na Comissão de Justiça, mas não posso me estender nessa resposta, para que minha participação futura na Comissão de Ética não seja prejudicada — disse o ex-diretor jurídico do Timão.

Investigação

Os ex-presidentes se tornaram alvos dos órgãos públicos após denúncias de terem gastos pessoais com o cartão corporativo do clube. Em julho, Andrés Sanchez admitiu o uso do artifício em uma viagem para o Rio Grande do Norte, mas prometeu ressarcir o clube. Outras faturas revelaram gastos indevidos na gestão de Duilio Monteiro Alves.