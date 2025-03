Memphis perde protagonismo no Corinthians neste início de ano; veja os números

Memphis chegou a 14 jogos nesta temporada, o mesmo número de partidas que disputou pelo Timão em 2024, seu primeiro ano no Corinthians. O holandês não marcou gols na Pré-Libertadores, na qual o Corinthians foi eliminado na Fase Preliminar 3 pelo Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

As atuações fizeram o camisa 10 do Timão ser contestado por parte da torcida, que esperava mais protagonismo do jogador nos duelos contra o Barcelona de Guayaquil. No último ano, Memphis se destacou na campanha de nove vitórias seguidas do Corinthians no Campeonato Brasileiro.

Memphis não marcou nenhum gol na campanha do Corinthians na Libertadores (Foto: Leonardo Lima/AGIF)

Altos e baixos do craque

Memphis foi contratado em setembro do último ano, quando o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O atacante teve papel fundamental na sequência de nove vitórias seguidas da equipe, que garantiu uma vaga na Pré-Libertadores. Ao longo daquela campanha, o holandês marcou sete gols e deu três assistências em 14 partidas.

continua após a publicidade

Nesta temporada, Memphis assumiu a camisa 10, substituindo Garro, após exigir o cumprimento de uma cláusula contratual. No entanto, ele vive uma fase menos decisiva com a camisa do Corinthians.

Até aqui, foram 14 partidas, dois gols e seis assistências. Embora os números não sejam ruins, refletem uma queda no poder de decisão do atacante. O Corinthians foi eliminado na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil.

continua após a publicidade

O Timão avançou com dificuldades na Fase Preliminar 2 contra o Universidad Central, da Venezuela, após empatar por 1 a 1 fora de casa e vencer por 3 a 2 na Neo Química Arena. Já contra o Barcelona de Guayaquil, o Corinthians perdeu o jogo de ida por 3 a 0 no Equador e venceu a volta por 2 a 0 em casa, mas não conseguiu reverter o placar agregado. Memphis não marcou nenhum gol nas quatro partidas do torneio continental.

Números de Memphis em 2024

14 jogos 7 gols 3 assistências

Números do Memphis em 2025