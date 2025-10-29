Memphis não balança as redes desde o dia 30 de julho e vive a maior seca de gols com a camisa do Corinthians desde a sua chegada, em setembro do ano passado. A última vez que o holandês balançou as redes foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil.

continua após a publicidade

Sem presença da diretoria, SAFiel é lançada e propõe projeto de SAF no Corinthians

O atleta desfalcou o Corinthians em sete partidas no período por conta de uma lesão muscular na coxa direita e, posteriormente, um edema na região. Nas oportunidades em que esteve em campo, Memphis não balança as redes há nove jogos e 92 dias.

Neste período, o jogador também não deu nenhuma assistência. Ainda assim, Memphis tem bons números na temporada: é o vice-artilheiro do Corinthians no ano, com oito gols, e lidera o ranking de assistências, com 10 passes para gol.

continua após a publicidade

Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Desde que chegou, Memphis enfrentou outras duas sequências sem marcar: entre 5 de março e 2 de abril, e depois entre 10 de maio e 23 de julho, período que incluiu a paralisação do calendário nacional para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa.

Memphis não balança as redes pelo Corinthians há 92 dias (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Lista de jogos que Memphis não balançou as redes