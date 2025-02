Memphis garante bônus milionário com assistência em empate do Corinthians

O Corinthians empatou com a Universidad Central por 1 a 1, em Caracas, na Venezuela, no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores. Carrilo marcou o gol do Timão nesta quarta-feira (19), a assistência foi do Memphis.

O holandês atingiu 15 participações em gols pelo Corinthians e garantiu um bônus de R$ 1.575.201, conforme estipulado em seu contrato. Assinado em setembro do ano passado, o acordo prevê que Memphis receba bonificações financeiras ao alcançar 15, 20, 25 e 30 participações em gols pelo clube alvinegro.

Desde sua contratação, em setembro do ano passado, Memphis disputou 22 jogos com a camisa do Corinthians, marcou oito gols e deu sete assistências. O salário e os bônus do jogador no Timão contam com o apoio da Esportes da Sorte, patrocinador do clube, que disponibilizou R$ 57 milhões para quitar os débitos com o holandês.

Memphis em ação pelo Corinthians contra o Universidad Central (Foto: Juan BARRETO / AFP)

Bonificações no contrato

Memphis possui outros bônus previstos em seu contrato. Se for relacionado para 70% dos jogos entre setembro de 2024 e julho de 2025, seja como titular ou no banco de reservas, ele garantirá um bônus de R$ 6,3 milhões. Caso seja relacionado em 50% das partidas, o valor será de R$ 3.150.402. Se alcançar 60% de presença, ele receberá R$ 1.575.201 adicionais, e a mesma quantia será acrescido caso atinja os 70% de participação, somando o total previsto para este período. Essas condições também se aplicam às duas temporadas seguintes do contrato com o Corinthians.

Próximo jogo

A partida de volta do confronto entre Corinthians e Universidad Central será na próxima quarta-feira (26), na Neo Química Arena, às 21h30 (de Brasília). Antes disso, o clube alvinegro encara o Guarani no domingo (23), em Itaquera, na última rodada da fase de grupos do Paulistão.