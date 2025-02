Empate rende doação mínima de patrocinador para vaquinha do Corinthians

Nesta quarta-feira (19), o Corinthians empatou com Universidad Central por 1 a 1, no Olímpico da UCV, em Caracas, na Venezuela, no jogo de ida da primeira rodada da Pré-Libertadores. O resultado afetou diretamente a vaquinha da Gaviões da Fiel para pagar a dívida da Neo Química Arena.

A Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, lançou uma campanha prometendo doar R$ 300 mil por gol marcado pelo Timão contra o Universidad Central. A iniciativa gerou expectativa na Fiel, que esperava uma goleada. No entanto, com o placar modesto, a contribuição ficou restrita ao valor mínimo previsto.

A patrocinadora está listada como o maior doador da campanha. Ao todo, a Esportes da Sorte já contribuiu com R$ 800 mil reais para o financiamento coletivo que visa pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal referente à Neo Química Arena.

Corinthians empatou por 1 a 1 com o Universidade Central, da Venezuela, no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Libertadores (Foto:Juan BARRETO / AFP)

Campanha da Esportes da Sorte

No último sábado (15), a empresa contribuiu com R$ 500 mil para a campanha e prometeu acrescentar R$ 300 mil por gol do Corinthians na Pré-Libertadores. Com isso, a vaquinha alcançou R$ 37.425.024,18 em doações. O objetivo da iniciativa é arrecadar R$ 700 milhões para quitar a dívida da construção da Neo Química Arena. Restam R$ 662.574.975,82.

Como doar?

As doações são feitas por meio do site doearenacorinthians.com.br. Cinco opções de doação são oferecidas na plataforma, com quantias a partir de R$ 10, incluindo R$ 20, R$ 50 e R$ 100. Também é possível realizar uma contribuição maior; nesse caso, basta digitar o valor desejado.