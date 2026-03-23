Dorival vê atuação segura do Corinthians e diz que gol repete o que é ensaiado no treino

O Corinthians empatou por 1 a 1 com o Flamengo na noite deste domingo (22) e ampliou o jejum sem vencer para sete partidas. Apesar o resultado, o técnico Dorival Jr. viu uma atuação segura do alvinegro na Neo Química Arena e exaltou a forma como o time se comportou e construiu as jogadas de ataque, em especial a que resultou no gol de empate de Yuri Alberto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O treinador repetiu a mesma equipe que venceu o mesmo Flamengo na Supercopa Rei, em fevereiro. Essa foi a primeira vez que o técnico utiliza o onze inicial idêntico ao jogo do título e justificou que, com essa formação, é possível desempenhar bem dentro de campo. Dorival destaca que o gol feito repete aquilo que é ensaiado nos treinamentos.

- O que me deixa feliz é a postura que nossa equipe tem. Depois de quase dois meses, consegui repetir a equipe que jogou a partida contra o Flamengo em Brasília [Supercopa]. O que a gente vê é uma atuação segura, buscando o gol, tendo, naturalmente, algumas dificuldades em razão da sequência que precisamos, mas é uma equipe procurando desenvolver. Se observarem o gol que nós fizemos, a bola sai dos pés do Hugo, roda para o outro lado, muda de lado novamente, fazendo com que a linha rival balance. Existem as flutuações, as trocas de passes por dentro, e a inversão de jogada. E aí o preenchimento de área com a finalização do Yuri. É a típica jogada que executamos no dia a dia, e essa repetição nos deu a possibilidade de encontrar um gol numa jogada com essa - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

No lance, o gol saiu após uma linda trama envolvendo três dos principais nomes do elenco. Memphis tabelou com Yuri na intermediária e acertou um lindo passe de trivela para o lateral Matheus Bidu no lado esquerdo. O defensor cruzou rasteiro de primeira para o centro da área e Yuri Alberto apareceu novamente para concluir a jogada com a bola nas redes.

Apesar da vantagem numérica por mais de 45 minutos no duelo, o Corinthians não conseguiu transformar a posse de bola em gols e pouco assustou a meta de Rossi. Dorival Jr. afirmou que preferiria que o jogo tivesse continuado "11 contra 11" para manter a dinâmica mais natural, segundo o treindor.

continua após a publicidade

- Não tivemos mais um jogo fluido. Por isso que eu gostaria que continuasse no 11 contra 11. Porque as coisas estavam sendo jogadas de maneira mais natural. Nós estávamos conseguindo uma marcação efetiva e uma saída rápida com troca de passes. O Flamengo se recolheu, teve competência, jogando bem com bola e fazendo uma marcação forte. Buscamos amplitude dos lados, ataques por dentro e com bolas aéreas. Usamos o arsenal que temos - disse Dorival, que criticou a arbitragem por um pênalti não marcado, ponderando que a equipe merecia um resultado positivo.

- Tivemos um pênalti absurdamente não marcado e impediu o resultado melhor. Mas a equipe fez por merecer um resultado diferente do que teve. Infelizmente é o momento, temos que trabalhar para superar essa condição - completou o treinador.

Dorival está há sete jogos sem vencer com o Corinthians. ( Foto: Luis Moura / WPP )

O que vem por aí para o Corinthians?

Dorival Jr. terá nove dias sem jogos para ajustar o time do Corinthians, que retoma o Campeonato Brasileiro diante do Fluminense, no Maracanã. O treinador vive seu maior jejum de vitórias sob o comando do Timão e tem no horizonte a estreia na Libertadores, no começo de abril.

Além do Fluminense, o Corinthians terá ainda o Internacional na Neo Química Arena antes de estrear ja copa continental contra o Platense, na Argentina. Até o meio de abril, a maratona segue com o clássico diante do Palmeiras, dessa vez com mando corintiano, e chega no dia 15 de abril para a segunda partida da Libertadores diante do Santa Fe-COL, em casa.