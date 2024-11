Memphis detona jogo do Corinthians às 11h: ‘Não entendo porque fazem isso’

Memphis Depay saiu irritado de campo após a vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro por 2 a 1, nesta quarta-feira (20), na Neo Química Arena. O holandês não poupou críticas ao árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro, do Rio Grande do Sul, e também não gostou de ter de jogar de manhã.

— Não sei quem decide o horário do jogo. Acho que 11 horas da manhã é a primeira vez na minha carreira. Com 30 graus, não entendo porque vocês fazem isso aqui (no Brasil). Mas temos que lidar com isso. Começamos bem, criamos chances, mas perdemos intensidade, perdemos o foco. Eu, pessoalmente, hoje estava lutando contra o clima. O horário do jogo, acho que foi difícil para todos. Por isso não matamos o jogo, infelizmente. Temos os três pontos, claro. Não podemos esquecer de onde viemos, quando eu cheguei, e onde estamos agora. O resultado é muito importante, mas estou muito chateado hoje com muitas coisas — disparou o atacante.

É a quinta vitória seguida do clube alvinegro no Brasileirão. O Timão chegou a 44 pontos na tabela de classificação e pulou para o 9º lugar. A equipe de Ramón Díaz sonha em conquistar uma vaga na Libertadores. Para isso, precisa torcer para que Botafogo e Cruzeiro sejam campeões da Libertadores e Sul-Americana, respectivamente. Assim, novas vagas para as competições continentais seriam abertas, ajudando o Corinthians a conseguir a classificação.

Memphis comemora seu gol contra o Cruzeiro (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória, Memphis também detonou o juiz da partida. Por conta de um lance já nos acréscimos, o camisa 94 recebeu o terceiro cartão amarelo, e está suspenso para o jogo contra o Vasco, na próxima rodada.

— Como árbitro, você precisa entender a saúde dos jogadores. Não sou do tipo que tenta ganhar tempo. Não precisamos disso. Então tentei continuar, mas estava com cãibra novamente. Ele disse que eu estava fora de campo. Na minha opinião, eu estava dentro de campo. E tentei continuar, e então tive cãibra de novo. Não conseguia mais andar. E ele chegou com um cartão amarelo. Ele precisa estar consciente do que está fazendo agora. Ele me suspendeu para o próximo jogo. Não acho que seja justo, e acredito que o físico do jogador é o mais importante. E se caímos no chão, é por um motivo. Então estou chateado com isso — finalizou o jogador.