Memphis desfalca o Corinthians visando preparação para o Dérbi

O Corinthians venceu o Noroeste por 2 a 1, na Neo Química Arena, neste sábado (1). Talles Magno e Igor Coronado fizeram os gols do Timão. Nesta partida, Ramón Díaz promoveu a entrada de Memphis, que estava sendo poupado nas últimas partidas do clube alvinegro no Paulistão.

O treinador faz um rodízio do elenco nos primeiros jogos e quer recuperar os jogadores entre as partidas. O Corinthians volta a entrar em campo na segunda-feira (3), contra o Novorizontino, em Novo Horizonte. A partida é válida pela 11ª rodada do Paulistão, mas foi adiantado para não coincidir com a estreia do Timão na Pré-Libertadores. Diante do calendário apertado, Ramón Díaz irá escalar um time alternativo.

Em entrevista coletiva, Ramón Díaz, auxiliar do Corinthians, admitiu que muitos atletas serão poupados e adiantou que Memphis será desfalque para o próximo confronto do Timão visando a preparação para o Dérbi, que será na quinta-feira (6), no Allianz Parque.

— Não, ele não vai viajar. Vamos deixá-lo para recuperar, ele vinha com uma dor no joelho, vamos deixar que ele se recupere para estar 100% contra o Palmeiras — disse o treinador

Preparação

O Corinthians venceu cinco dos seus jogos que disputou no Campeonato Paulista. Após a vitória contra o Noroeste, Emiliano Díaz comentou sobre o calendário apertado, reiterou a importância de poupar jogadores

— A pré-temporada é algo absurdo o que acontece. Não existe em nenhum lugar do mundo você fazer a preparação em uma semana e espera que o jogador tenha a mesma performance. Não é fácil também ter o mesmo jogo vistoso, temos que poupar, se não teremos lesões. Estamos felizes com todo o grupo, O clima não ajuda, a pré-temporada não ajuda, mas temos 15 pontos. O importante são os pontos — disse o auxiliar do Corinthians.