Escalações de Corinthians x Noroeste: Timão terá retorno de Memphis no ataque

O Corinthians está pronto para o confronto contra o Noroeste, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ramón Díaz optou por escalar o Timão com força máxima para o duelo.

O técnico argentino promoveu o retorno de alguns titulares para o duelo. Entre eles estão o atacante Memphis, o lateral-esquerdo Matheus Bidu e o meia André Carrillo. Talles Magno, destaque do Corinthians nas primeiras rodadas do Paulistão, também será novidade na equipe.

A princípio, o jogador havia comunicado que iria para os EUA resolver problemas burocráticos com seu passaporte, mas a viagem foi adiada. O atleta pertence ao NY City, da liga norte-americana, e precisa visitar o país pelo menos uma vez por ano para manter o direito de permanecer como residente. Com isso, Talles Magno está à disposição de Ramón Díaz para o confronto.

O Timão é o vice-líder do Grupo A do Paulistão com os mesmos 12 pontos do líder, Mirassol. A equipe do interior leva vantagem sobre o Corinthians no saldo de gols, sete contra um do clube alvinegro. No último jogo, os comandados de Ramón Díaz venceram a Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas.

As escalações de Corinthians x Noroeste

O técnico Ramón Díaz escalou o clube alvinegro com: Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero, Talles Magno e Memphis.

Talles Magnoserá titular no ataque do Timão contra o Noroeste, neste sábado (1), na Neo Química Arena (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

Do outro lado, o Noroeste de Paulo Comelli entrará em campo com: Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon e Renan Ribeiro; Maykon Jesus, Dudu Miraíma, Léo Costa e Denner; Thiago Lopes e Carlão.