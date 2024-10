Entenda por que Memphis Depay, do Corinthians, será desfalque contra o Flamengo

Memphis Depay, atacante do Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 14:05 • Redação do Lance!

Reforço do Corinthians para a temporada, Memphis Depay não poderá entrar em campo contra o Flamengo, pela semifinal da Copa do Brasil 2024. A razão do desfalque é que o holandês não consta entre os inscritos da equipe na competição. Ele não foi registrado a tempo.

➡️ Corinthians vai ao STJD contra mudança de data na Copa do Brasil

➡️ Ações de Vasco e Corinthians ameaçam o andamento da Copa do Brasil? Entenda

O prazo para registrar novas contratações foi encerrado na meia-noite do dia 9 de setembro. O atraso no recebimento de documentos da Real Federação Espanhola atrapalhou a inscrição de Depay na competição.

O prazo foi encerrado e a diretoria do Timão não conseguiu resolver a questão. Pelas outras duas competições restantes na temporada, a Copa Sul-Americana e o Brasileirão, o Corinthians não teve o mesmo problema, já que os prazos para registro eram maiores. O holandês, inclusive, participou de um gol da equipe no duelo contra o Fortaleza, pelas quartas de final.

Depay e Garro comemoram gol do Corinthians sobre o Atlético-GO (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

O Corinthians encara o Flamengo nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil 2024. A bola rola no Maracanã, a partir das 20h (de Brasília). Segundo determinação da CBF, a partida de volta entre os dois clubes de maior torcida no Brasil está marcado para o dia 20 de outubro (domingo), na Neo Química Arena.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians