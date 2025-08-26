Memphis avança em recuperação, mas gramado sintético preocupa o Corinthians

Memphis treinou normalmente nesta terça-feira (26), e deve viajar com o elenco para Curitiba, onde o Corinthians enfrenta o Athletico Paranaense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O atacante sofreu uma lesão muscular na coxa direita e não entra em campo desde a vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no dia 6 de julho.

O holandês iniciou a transição física na segunda-feira (25), e mesmo com pouco tempo de recuperação para o duelo contra o Athletico Paranaense, Memphis deve viajar com o grupo. A tendência é que o atleta não inicie a partida entre os titulares. A informação foi noticiada inicialmente pelo 'ge.globo'.

A partida desta quarta-feira (27), às 21h30 (de Brasília), será disputada na Ligga Arena, em Curitiba, que conta com gramado sintético. A condição do campo gerou preocupação na comissão técnica. Apesar de não haver comprovação científica, muitos jogadores relatam maior risco de lesões nesse tipo de piso, e a tendência é que Memphis seja poupado.

O gramado sintético também pode afastar Garro do duelo. O argentino sofre com um problema crônico no joelho direito, e foi poupado na vitória por 3 a 2 sobre o Vasco, no domingo (24), tem mais chances de entrar em campo do que Memphis, mas ainda será reavaliado.

(Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Memphis x sintético

Memphis se machucou durante a vitória por 2 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela Copa do Brasil. O estádio do alviverde também tem gramado sintético. A lesão muscular não tem uma correlação extaa com o piso, mas agrava um tema recorrente no futebol brasileiro sobre o piso.

Em fevereiro, Memphis foi um dos jogadores de futebol que encabeçaram críticas ao gramado sintético. Junto a outros atletas, como Neymar e Gabigol, o holandês publicou um comunicado em suas redes sociais com a inscrição: "Futebol é natural, não sintético".