Corinthians negocia novo acordo de naming rights para a Neo Química Arena

O Corinthians trabalha nos bastidores para acertar um novo contrato de naming rights para o seu estádio, em Itaquera. Desde 2020, o espaço pertence a Hypera Pharma, que cunhou o espaço de Neo Química Arena.

continua após a publicidade

O contrato foi fechado por R$ 300 milhões em 20 anos. Assinado por Andrés Sanchez, a parceria era vista como uma forma de quitar a dívida do estádio. Entretanto, com o passar dos anos, a diretoria entende que o acordo ficou defasado. Por exemplo, em 2023, o São Paulo fechou um naming rights para o Morumbi com a Mondelez por R$ 30 milhões por três anos.

O valor para rescindir o contrato gira em torno de R$ 50 milhões. O Corinthians negocia com três empresas para um novo acordo. A Hypera Pharma não pretende aumentar a oferta, e o clube avalia outras maneiras de manter a parceria, uma delas seria transferir a negociação para um naming right do CT Dr. Joaquim Grava.

continua após a publicidade

— O valor cai em setembro, nós estamos conversando. Tem três empresas interessadas. Eu acredito que deve chegar mais uma empresa. Estamos trabalhando para trazer valor muito maior do que este. Valor é baixo. Foi bom lá atrás? Era. Imprensa, torcedores, associados e conselheiros elogiaram. Mas passou. O valor está baixo. Vamos trabalhar — disse Osmar Stabile, novo presidente do Corinthians, em entrevista coletiva.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Corinthians pretende renegociar contrato do naming righsts (Foto: Ulisses Lopresti /Lance!)

Mudanças no estacionamento

A diretoria alvinegra também renegocia o contrato de estacionamento da Neo Química Arena. O clube alvinegro recebeu ofertas em formato de envelope fechado e aguarda uma reposta do compliance para concretizar a mudança.

continua após a publicidade

— Tínhamos quatro empresas interessadas. Vários outros clubes fizeram a mesma coisa. Fizemos por envelope fechado. Foi aberto para poder saber qual empresa ganhou. A empresa foi levada para o compliance. Temos dois compliances, o do clube e o da Arena. Nós fizemos compliance do clube, passou, colocou-se num envelope e foi para o compliance da arena. Aprovando, vamos mostrar para vocês o que aconteceu no estacionamento. Tem empresa que ganhou, o nome não pode vir a público enquanto não passar pelo compliance — finalizou o presidente.