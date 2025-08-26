Corinthians confia em permanência de Memphis e busca acordo para dívida
Atacante tem contrato com o Timão até metade de 2026
O Corinthians está confiante na permanência de Memphis. O holandês tem contrato até metade de 2026, mas passou a ser assediado por clubes europeus nesta janela e transferências, que se encerra em setembro.
Neste mês, o Corinthians precisa quitar R$ 20 milhões com o meia camisa 10, referentes a bonificações previstas na primeira parte do contrato do jogador com o clube. O prazo inicial para o pagamento era até o dia 20, mas a diretoria busca alternativas para parcelar a dívida e iniciou conversas com o estafe do atleta holandês.
— O valor que temos que acertar, em princípio, falamos com o estafe dele. Nós pedimos que estabelecesse um prazo de pagamento, um planejamento. Estamos conversando, as conversas estão adiantadas para pagar esses valores. É um valor alto, então pedimos o parcelamento. Estamos negociando, vendo em quantas vezes vão ser — disse o presidente do Timão em entrevista coletiva.
Confiança na permanência
A diretoria do Corinthians vive um período de instabilidade com Memphis. Em julho, no início da gestão provisória de Osmar Stabile, o atacante chegou a faltar em um treinamento sem justificativa, o que acabou causando um mal-estar.
Entretanto, nos bastidores, há a impressão de que Osmar Stabile conseguiu se aproximar dos jogadores. A presença de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, também é um trunfo para a permanência de Memphis.
— Falamos com o estafe dele para estabelecer um prazo de pagamento, estamos conversando para pagar isso. O valor é alto, não temos recursos para isso. Pedimos para parcelar, estamos negociando. Em hipótese alguma. Ele está feliz, conversei com ele hoje. Ele está bem, se recuperando. Disse que está a todo vapor — finalizou o presidente do Timão.
