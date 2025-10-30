Renovação entre Corinthians e joia da base trava em meio a sondagens

A negociação para a renovação de contrato entre o Corinthians e o atacante Gui Bom, um dos destaques da equipe Sub-17, continua travada. Na terça-feira (28), dirigentes do clube se reuniram com representantes do atleta, mas o encontro terminou sem avanço.

As primeiras conversas ocorreram em setembro, mas há divergências por conta dos valores envolvidos. Representantes do atleta acreditam que o salário oferecido é baixo em relação a outras renovações recentes com atletas das categorias de base.

Além da valorização do jogador, a proposta financeira afeta o valor da multa do jogador para clubes nacionais. A legislação brasileira prevê que o valor da multa para transferências nacionais precisa ser duas mil vezes maior que o salário do atleta.

Gui Bom é empresariado por André Cury, mesmo empresário de Yuri Alberto. O jogador tem contrato com o Corinthians até novembro de 2027, assinado ainda em 2024. Entretanto, há sondagens de outros clubes brasileiros pelo atacante.

Fontes ligadas ao Corinthians garantem que as negociações seguem e que os termos estão sendo discutidos, sem preocupação no momento com o assédio de outros clubes. Desde a saída de Kauê Furquim para o Bahia, em uma negociação de cerca de R$ 14 milhões, valor considerado baixo internamente, o clube intensificou o processo de renovação com suas principais joias, buscando proteger o patrimônio e elevar as multas rescisórias de jovens promessas das categorias de base.

Gui Bom é uma promessa da base do Corinthians (Foto: Reprodução/Instagram/guilhermearsillabom)

Joia da base

Gui Bom é um dos principais destaques do Sub-17 do Corinthians nesta temporada e acumula convocações para as seleções de base. Capitão da equipe, o atacante marcou 11 gols em 14 partidas e também já teve oportunidades pelo Sub-20, onde balançou as redes uma vez em cinco jogos. No início de agosto, porém, sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e segue em recuperação, com retorno previsto apenas para o próximo ano.