imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Matheuzinho ‘ganha’ gol e sobe em ranking de artilharia do Corinthians

Lateral-direito marcou de falta contra o Fluminense

imagem cameraCorinthians venceu o Fluminense pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/09/2025
15:34
  • Matéria
O árbitro Felipe Fernandes de Lima confirmou em súmula que Matheuzinho foi o autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Fluminense, neste sábado (13), no Maracanã. No segundo tempo do duelo, Matheuzinho cobrou falta, a bola enganou Fábio e entrou.

André Ramalho tentou a cabeçada na jogada, mas ficou a dúvida se o zagueiro chegou a desviar a bola. Após a partida, o defensor fez questão de creditar o gol a Matheuzinho e afirmou que não participou ativamente do lance, apenas atrapalhou Fábio.

O lateral-direito chegou ao terceiro gol pelo Corinthians na temporada. Foi o segundo de falta, o último foi na derrota contra o Juventude, no começo de agosto. Matheuzinho começa a ganhar moral para ser um dos responsáveis pelas bolas paradas.

O jogador empatou com Carrillo e Igor Coronado, que deixou o clube, no ranking de artilharia do Corinthians em 2025. Matheuzinho também soma três assistências pelo Timão, e ganhou protagonismo na parte ofensiva desde a chegada de Dorival Júnior.

Matheuzinho marcou o gol do Timão contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ranking de artilheiros do Corinthians em 2025

1º - Yuri Alberto - 13 gols

2º - Memphis - 8 gols

3º - Talles Magno - 6 gols

4º - Romero - 5 gols

5º - Gui Negão - 4 gols

6º - Matheus Bidu - 4 gols

7º - Igor Coronado - 3 gols

7º - Matheuzinho - 3 gols

7º - André Carrillo - 3 gols

Próximo jogo

O Corinthians terá uma semana livre de treinamentos para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Sport, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

Com a vitória sobre o Fluminense, o Timão assumiu a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença os pernambucanos, o Corinthians pode chegar a três vitórias consecutivas fora de casa pela competição naciona.

