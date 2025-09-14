Matheuzinho ‘ganha’ gol e sobe em ranking de artilharia do Corinthians
Lateral-direito marcou de falta contra o Fluminense
O árbitro Felipe Fernandes de Lima confirmou em súmula que Matheuzinho foi o autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Fluminense, neste sábado (13), no Maracanã. No segundo tempo do duelo, Matheuzinho cobrou falta, a bola enganou Fábio e entrou.
André Ramalho tentou a cabeçada na jogada, mas ficou a dúvida se o zagueiro chegou a desviar a bola. Após a partida, o defensor fez questão de creditar o gol a Matheuzinho e afirmou que não participou ativamente do lance, apenas atrapalhou Fábio.
O lateral-direito chegou ao terceiro gol pelo Corinthians na temporada. Foi o segundo de falta, o último foi na derrota contra o Juventude, no começo de agosto. Matheuzinho começa a ganhar moral para ser um dos responsáveis pelas bolas paradas.
O jogador empatou com Carrillo e Igor Coronado, que deixou o clube, no ranking de artilharia do Corinthians em 2025. Matheuzinho também soma três assistências pelo Timão, e ganhou protagonismo na parte ofensiva desde a chegada de Dorival Júnior.
Ranking de artilheiros do Corinthians em 2025
1º - Yuri Alberto - 13 gols
2º - Memphis - 8 gols
3º - Talles Magno - 6 gols
4º - Romero - 5 gols
5º - Gui Negão - 4 gols
6º - Matheus Bidu - 4 gols
7º - Igor Coronado - 3 gols
7º - Matheuzinho - 3 gols
7º - André Carrillo - 3 gols
Próximo jogo
O Corinthians terá uma semana livre de treinamentos para o próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro. No domingo (21), os comandados de Dorival Júnior enfrentam o Sport, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.
Com a vitória sobre o Fluminense, o Timão assumiu a nona colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Caso vença os pernambucanos, o Corinthians pode chegar a três vitórias consecutivas fora de casa pela competição naciona.
