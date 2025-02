Matheuzinho admite atuação ruim do Corinthians na Libertadores: ‘Frustrante’

A atuação do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Universidad Central, da Venezuela, na quarta-feira (19), no jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores ainda é assunto entre os jogadores do Timão. O clube alvinegro mostrou superioridade ao adversário, mas aos olhos da Fiel, não apresentou intensidade para ganhar a partida.

Um dos titulares naquele jogo, o lateral-direito Matheuzinho, comentou sobre a fraca atuação do Corinthians. O jogador fez um desabafo sobre a postura que o Timão e relembrou a importância do duelo.

— De verdade, foi frustrante para todo mundo. No ano passando lutamos muitos para chegar nesta Libertadores, a gente estava empolgado demais para jogar essa primeira partida, mas infelizmente não aconteceu nada do que a gente esperava, mas tenho certeza que no jogo de volta faremos de tudo para reverter a postura que a gente teve — disse o jogador em entrevista ao podcast "Podpah".

Corinthians empatou com o Universidad Central por 1 a 1, na Venezuela, pelo jogo de ida da Fase Preliminar 2 da Pré-Libertadores (Foto: Juan BARRETO / AFP)

Esperança para a volta

A próxima partida entre Corinthians e Universidad Central será na próxima quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão precisa vencer para avançar à Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores.

— Todo jogador tem consciência do que entregamos no jogo, que não tem nada a ver com a nossa cara, nosso time, então estão todos cientes do que foi o jogo e confio de olho fechado em cada jogador que quarta-feira será outra postura, ainda mais dentro de casa, com estádio lotado, Fiel apoiando, será outro futebol do Corinthians — falou o lateral-direito.