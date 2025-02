Como Pedro Raul foi da esperança de protagonismo à dispensa no Corinthians

Pedro Raul sonhou com uma temporada diferente pelo Corinthians em 2025. O atacante fez uma boa pré-temporada, sendo decisivo em jogos amistosos antes do Paulistão, e com gol na estreia do Timão na competição estadual, a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, no dia 16 de janeiro.

Naquele momento, o jogador de 28 anos demonstrou à torcida e imprensa a confiança de que o ano poderia ser diferente. Pedro Raul quase não foi inscrito para a competição, mas após o triunfo, mostrou confiança de que teria uma nova história.

— Tive uma semana conturbada. Saíram notícias de que eu não havia sido inscrito, mas acabei inscrito no Paulistão. Tinha o foco de voltar a ser protagonista, no ano passado aprendi muito. Voltei com outra cabeça e outro foco para ajudar a equipe dentro de campo — disse em entrevista à 'TNT Sports' na época.

O jogador ganhou moral. Nas partidas subsequentes, foi titular do time reserva no lugar de Héctor Hernández, centroavante espanhol com quem disputou uma vaga no Corinthians. Entretanto, não conseguiu repetir as boas atuações.

Atacante deixou o Timão e irá defender o Ceará (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

"Geladeira" no Corinthians

Da esperança do começo da temporada para um esquecimento de Ramón Díaz. Pedro Raul teve uma partida em que foi muito criticado pela Fiel. No sábado (15), o Corinthians empatou com a Portuguesa por 2 a 2, no Pacaembu, pelo Paulistão. O jogador entrou no decorrer da partida e acabou desperdiçando duas boas chances.

No duelo para a Libertadores, o empate por 1 a 1 com a Universidad Central, da Venezuela, na última quarta-feira (19), Pedro Raul sequer foi relacionado pela comissão técnica. O fato foi fundamental para o atacante deixar o clube alvinegro.

O Ceará buscou a contratação do jogador com o Corinthians por empréstimo, mas Pedro Raul estava reticente. A falta de chances com Ramón Díaz foi fundamental para o atacante aceitar a proposta e assinar por um empréstimo de um ano. O clube cearense pagará 70% do valor, e o restante será arcado pelo Timão.

Contratado no início do ano passado para reforçar o ataque, Pedro Raul custou 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões de reais na cotação atual) em negociação junto ao Necaxa, do México, por 100% de seus direitos federativos.

Apesar o alto valor, o atacante não conseguiu ter boas atuações em campo. O jogador de 28 anos fez 34 partidas com a camisa alvinegra e marcou quatro gols.