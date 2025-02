Estádio do Corinthians recebe jogo beneficente para vítimas do Jd. Pantanal e Jd. Helena

A Fazendinha, estádio do Corinthians localizado no Parque São Jorge, sede social do clube, receberá uma partida beneficente em prol das vítimas das chuvas que atingiram os bairros Jardim Pantanal e Jardim Helena, no extremo leste de São Paulo. O evento, marcado para o dia 2 de março, domingo de Carnaval, às 11h (de Brasília), contará com a presença de ex-jogadores do Timão e celebridades.

continua após a publicidade

➡️Corinthians encaminha empréstimo de Pedro Raul para clube da Série A

O jogo é fruto de uma parceria entre o Corinthians, a torcida organizada Camisa 12, jornalistas, celebridades e a Futshow Brasil. A partida terá transmissão da Rádio Coringão. Os ingressos são gratuitos e estão sendo distribuídos pela plataforma Sympla. No dia do evento, os torcedores devem levar um quilo de alimento não perecível, que será coletado e distribuído às famílias afetadas pelas chuvas na região.

Em campo, estarão velhos conhecidos da Fiel como: Zé Elias, volante que fez parte da equipe campeã do Paulistão e Copa do Brasil 1995, Ataliba, jogador bi-campeão estadual pelo time da "Democracia Corinthiana" na década de 1980, entre outros jogadores. Artistas também estarão presentes no evento, um deles é o apresentador Marquito, palmeirense fanático, mas que vestirá preto e branco por uma boa causa.

continua após a publicidade

Solidariedade

Cleiton Monteiro, técnico tricampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futsal Down, estará presente em campo e foi um dos idealizadores da partida. O treinador cresceu no Jardim Helena, revelou que a ideia surgiu após diálogo com a torcida organizada Camisa 12 e espera que possa ser um momento de união da torcida em prol de uma açção social.

— Eu espero que as pessoas possam contribuir. A ideia do jogo é agregar os torcedores corintianos, principalmente da Camisa 12. É um evento mais voltado para a torcida, então a gente espera que a torcida possa comparecer em peso, para que a gente possa contribuir um pouquinho com a sociedade, reunir os parceiros, os amigos, e realizar esse jogo. Além da partida, há uma grande expectativa em relação às pessoas que vão jogar, mas o mais importante é a causa — contou Cleiton Monteiro.

continua após a publicidade

Cleiton Monteiro é um dos idealizadores do evento (Foto: Reprodução)

Chuvas no Jardim Helena e Jardim Pantanal

As fortes chuvas que atingem a capital paulista desde o início do mês causaram estragos nos bairros do extremo leste da cidade. Os distritos ficaram alagados por dias, resultando em danos às pessoas e perdas de bens materiais.

O Jardim Pantanal está localizado dentro do distrito de Jardim Helena e abriga cerca de 45 mil habitantes. A região enfrenta enchentes desde a década de 1980, quando os bairros foram fundados por moradores. Situado às margens do Rio Tietê, o local sofre com inundações devido ao fluxo lento do rio, situação que se agrava durante períodos de chuvas intensas.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Moradores da região afirmam que as enchentes foram piores neste ano. Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras afirmou que já realizou melhorias na margem do principal córrego do bairro, as quais estão em funcionamento. No entanto, informou que o pôlder, sistema de drenagem e proteção contra alagamentos, só começará a operar dentro de 45 dias, ou seja, depois do verão, período com as chuvas mais intensas.