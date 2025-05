Qual a importância da classificação na Sula para os cofres do Corinthians?

Atual terceiro colocado do grupo C com cinco pontos conquistados, o Corinthians precisa de um bom resultado contra o Racing nesta quinta-feira (15) caso queira ir longe na Copa Sul-Americana. A classificação para as oitavas de final do campeonato pode render uma ótima grana para os cofres do Timão. O Lance! Biz mostra os valores das premiações da Sula.

Apenas com a participação na fase de grupos da competição, o Alvinegro Paulista já faturou US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões). Além disso, a Conmebol paga um bônus de US$ 115 mil (R$ 653 mil) por vitória. Portanto, o Timão já lucrou cerca de U$ 1 milhão (R$ 5,7 milhões) em premiações até aqui.

Caso reverta o mal desempenho e se classifique direto para as oitavas de final da Sula, o Corinthians deve faturar mais US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões). Por outro lado, em caso de classificação aos playoffs, isto é, caso termine em segundo colocado no grupo, o Timão vai receber US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões).

Premiação fase-a-fase da Copa Sul-Americana 2025

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) + US$ 115 mil por vitória (R$ 653 mil)

Playoff: US$ 500 mil (R$ 2,8 milhões)

Oitavas: US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões)

Quartas: US$ 700 mil (R$ 3,9 milhões)

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,5 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 11,3 milhões)

Campeão: US$ 6,5 milhões (R$ 36,9 milhões)

O que o Corinthians precisa para se classificar na Sula?

Para se classificar em primeiro do grupo C, o Corinthians terá que vencer as duas últimas partidas restantes e torcer para tropeços do Huracan, atual líder do grupo, nos jogos que faltam.

Caso perca nesta quinta-feira (15), contra o Racing, o Alvinegro Paulista ainda pode ter chances de se classificas às fases de mata-mata. No entanto, o Timão deve torcer para o América de Cali ter resultados negativos nas últimas rodadas e, necessariamente, ganhar do atual líder Huracan na última partida.

Por outro lado, em caso de derrota ou empate do Corinthians e uma simples vitória do América de Cali nesta rodada, o Timão deixa a competição precocemente.