Marcelinho Carioca prepara surpresa para torcedores e fala do amor pelo Corinthians

O Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, promoveu no último domingo (2) uma ação especial na Neo Química Arena, reunindo o ídolo Marcelinho Carioca e torcedores do clube em uma experiência exclusiva. Cinco fãs sorteados e seus acompanhantes tiveram a oportunidade de conhecer o ex-jogador, registrar fotos e vídeos, e receber kits personalizados com camisa oficial, bucket, faixa, copo e outros itens exclusivos da marca.

- A presença do Marcelinho Carioca nessa ação reforça o que o Esportes da Sorte acredita: o futebol é sobre paixão, memória e conexão. Queremos que o torcedor viva experiências únicas, que aproximem ainda mais a marca de quem faz o esporte acontecer dentro e fora de campo - afirmou Marcela Campos, vice-presidente do grupo Esportes Gaming Brasil.

A experiência foi inesquecível para Lucas Fonseca, que viajou 140 quilômetros para conhecer o Pé de Anjo pessoalmente.

- Para mim, ele é o maior ídolo da história do Corinthians! Essa é minha primeira visita à Arena Itaquera, nunca vou esquecer esse dia - contou um dos premiados pela promoção do Esportes da Sorte.

Como foi o encontro com Marcelinho Carioca

Durante o encontro, Marcelinho relembrou momentos marcantes de sua trajetória no clube e destacou o vínculo eterno com a Fiel. Ídolo das conquistas alvinegras dos anos 1990 e 2000, o ex-meia levantou 10 troféus oficiais — entre eles os Campeonatos Brasileiros de 1998 e 1999, a Copa do Brasil de 1995 e o Mundial de Clubes da FIFA de 2000. Em 433 partidas, marcou 206 gols, números que o mantêm entre os maiores artilheiros da história do Corinthians.

- Para mim é sempre 'Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor'. Meu amor por este clube é extraordinário - afirmou o jogador, que se aposentou em 2009.

Após o encontro reservado com os sorteados, Marcelinho permaneceu por cerca de uma hora no átrio de entrada da Arena, onde tirou fotos e distribuiu autógrafos aos torcedores que acompanharam a ação. Atualmente, o ex-jogador atua como comentarista e apresentador — comanda o PodPé, participa do PodPah e apresenta o programa Rádio MC7, transmitido diariamente das 12h30 às 13h30, com entrevistas e análises sobre futebol.

