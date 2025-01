Marcelinho Carioca faz previsão para o Corinthians na final da Copinha

Ídolo do Corinthians, Marcelinho Carioca foi um dos ídolos que conversou com os atletas da base do Timão antes da final da Copinha. O ex-jogador também revelou um papo que teve com Orlando Ribeiro, técnico dos Filhos do Terrão.

- Alegria de poder estar no Pacaembu, que é um cenário histórico do futebol paulista e nacional. Vestiário é um momento único, olhar no olho do atleta, a palavra de incentivo... Cada ídolo teve sua importância, mandou vídeo, esteve presente. A gente conversou com o Orlando (Ribeiro) e ele disse: "Marcelinho, o Corinthians vai surpreender e crescer na competição". E o Corinthians é diferente de tudo e de todos. Essa molecada vai firme e forte.

Ao lado de Cafú, Marcelinho Carioca reafirmou a importância da base familiar para os atletas que estão presentes na Copinha. O ex-jogador também exaltou a importância do futebol para mudar a vida dos jovens que sonham com o título do torneio mais importante das categorias inferiores no país.

- Você é o que você sonha. O conselho dos nossos pais foi a base de tudo. A parte comportamental e educacional, ficar longe das drogas e das más companhias. E estudar. Mas a redondinha levou o Cafú a erguer a taça de pentacampeão do mundo.

Embora tenha feito grande história no Corinthians, Marcelinho Carioca participou da conquista da Copinha com o Flamengo, clube em que foi revelado, em 1992. No Timão, o ex-atleta venceu dois Brasileirões, um Mundial de Clubes e uma Copa do Brasil.

Final da Copinha: São Paulo x Corinthians

No regresso do Pacaembu, Corinthians e São Paulo disputam a final da Copinha em 2025. O Timão busca o 12º título do torneio para disparar no ranking dos maiores campeões da competição. Por outro lado, o Tricolor busca igualar Fluminense e Internacional e entrar na lista dos segundos maiores campeões com cinco troféus.