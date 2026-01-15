Dorival evita previsão sobre reforços do Corinthians e elogia Alisson

A derrota para o Bragantino reforçou a importância do Corinthians ir ao mercado. Em Bragança Paulista, Dorival Júnior optou por uma equipe alternativa, expondo a necessidade de reforços para a sequência da temporada.

O zagueiro Gabriel Paulista fez sua estreia na derrota. A diretoria alvinegra chegou a um acordo com o meia Matheus Pereira, o lateral-direito Pedro Milans e o atacante Kaio César, mas ainda não houve a assinatura dos contratos. Mesmo com a proximidade dos reforços, Dorival Júnior evitou fazer uma previsão para as estreias.

- Sem previsão nenhuma. Primeiro eles vão se preparar, saber o momento de cada um, passar pelos exames e pelos testes, para depois sim estarem em condições. Acho que o Gabriel foi uma situação diferente. Ele vinha atuando, não teve receio nenhum de poder estar em campo, fez uma boa apresentação, e a tendência é de crescimento, pois será um jogador importante para a temporada -disse o treinador durante entrevista coletiva em Bragança Paulista.

Gabriel Paulista fez sua estreia pelo Timão contra o Bragantino (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/GazetaPress)

Interesse em Alisson

Na mesma entrevista, Dorival Júnior comentou sobre Alisson, volante do São Paulo e alvo do Corinthians para a temporada. Questionado, o treinador elogiou o jogador, mas evitou entrar em detalhes sobre negociações.

- É um grande jogador, mas está no nosso rival neste momento. Temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias se conversam, e os jogadores que interessam ao Corinthians são tratados dentro de uma normalidade e de um grande respeito entre os diretores - disse Dorival Júnior.

Os clubes chegaram a abrir negociação na última semana. O Corinthians espera chegar a um acordo por uma troca de jogadores, mas o São Paulo ainda não está convencido. A diretoria do Tricolor sinalizou interesse em Raniele, rechaçado pelo Timão.

