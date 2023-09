Mas não foi só no Timão que Mano sofreu com o desligamento após contribuir na montagem do elenco. No Internacional, clube em que ele dirigia até junho deste ano, o técnico esteve na avaliação do mercado para ser assertivo na janela de transferências do meio deste ano, mas foi demitido durante o período de mercado, enquanto o Colorado anunciou nome importantes para a sequência da temporada, entre eles o artilheiro equatoriano Enner Valencia.