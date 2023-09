- Não gosto da palavra laboratório em futebol, acho meio desrespeitoso. Quem pensa que a avaliação é só em dezembro não entende nada desse negócio, nem seria justo. Eu não vim para tirar jogador porque o jogador está com 38 ou ficar com jogador porque ele está com 21. Eu vim para escolher o melhor para o Corinthians. Não existe essa história de tirar todo mundo e começar só com jovem, porque isso não se sustenta. As coisas serão feitas com comedimento. Eu não tenho nada contra a idade. Tem jogadores com 42 anos sendo os melhores da posição. O que vale é rendimento, performance, constância - explicou.