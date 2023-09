Para o clássico, Mano não poderá contar com Fagner, Moscardo e Yuri Alberto, já que os três levaram o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Botafogo. Além deles, alguns veteranos como Fábio Santos e Renato Augusto devem ser poupados visando o jogo de volta contra o Fortaleza, pela partida de volta da semifinal da Sul-Americana. Rojas, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, vem sendo preparado para voltar no duelo contra o Leão do Pici, e deve ser baixa no Majestoso.