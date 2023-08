A bola da vez é o zagueiro Murillo, que recebeu proposta do Nottingham Forest e deve ser vendido nos próximos dias. Com a iminência do desfecho pelo defensor de 21 anos, Alessandro Nunes, gerente de futebol corintiano, garantiu que Murillo é o único jogador do elenco corintiano com proposta, mas não fechou a porta para outras saídas. Durante a janela, Fausto Vera e Yuri Alberto receberam diversas sondagens.