- Internamente temos a informação que não tem nada definido. Temos a informação do interesse de um clube e o Corinthians está negociando. Até aí não tem nada definido, até por isso contamos com ele no banco hoje. Se não definir, contamos com ele. Se definir, faz parte do processo do futebol. Nós temos hoje quatro ou cinco zagueiros de alto nível no elenco - comentou o treinador.