Internamente, existe uma confiança muito grande em Lucas Veríssimo, principalmente após a estreia feita pelo zagueiro no empate com o Cruzeiro no último fim de semana. Ele foi contratado para ser titular, mas Luxa havia deixado claro internamente que a dupla da sua preferência era Gil e Murillo, até porque foi com esses atletas que ele chegou até as fases decisivas da Copa Sul-Americana, onde está nas quartas de final, e foi até a semifinal da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo São Paulo.