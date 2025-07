O Corinthians continua a preparação para a sequência da temporada. Nesta sexta-feira (11), o elenco realiza mais uma atividade no CT Dr. Joaquim Grava, com foco no confronto contra o Red Bull Bragantino, no dia 13 de julho, pela volta do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

Foco no Brasileirão

Serão os últimos dias de treinamento do Corinthians antes do confronto contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), pelo Brasileirão. Nesta sexta-feira (11), o grupo volta a se reunir no CT Dr. Joaquim Grava. O Timão não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando empatou por 0 a 0 com o Grêmio em Porto Alegre. Desde então, o calendário nacional foi paralisado para a disputa do Mundial de Clubes.

Departamento médico

O clube alvinegro se prepara para o confronto contra o Red Bull Bragantino, no domingo (13), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente, Yuri Alberto realiza transição física após sofrer uma fratura na região lombar. Bahia, volante da base que estava treinando com o elenco profissional, se recupera de uma entorse no tornozelo direito.

continua após a publicidade

Passeio pela história

O feriado pode ser uma oportunidade de conhecer a história alvinegra. O Parque São Jorge, localizado no Tatuapé, zona leste de São Paulo, também pode ser ponto turístico para torcedores nesta sexta-feira (11). O local abriga o Memorial do Corinthians, que conta a história do clube e guarda as taças e símbolos de grandes conquistas alvinegras. O museu estará aberto das 10h às 16h, e a entrada custa R$ 10.

Memorial guarda taças históricas do Timão (Foto: José Manoel Idalgo)

Próximos jogos do Corinthians no futebol profissional