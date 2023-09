– Dizer para a torcida do Corinthians que eu estou muito feliz, muito tranquilo, sabia que ia ser um trabalho difícil, e eu não tenho problema de pegar um trabalho mais difícil. Vim tranquilo, sabendo que iria encontrar dificuldades para o trabalho. Nada disso me assusta. Temos a possibilidade de jogar uma semifinal. Essa torcida abraça o time do Corinthians, não precisa me abraçar. Seria muito importante eles abraçarem os jogadores, fazer disso aqui um caldeirão e fazer o time sentir o calor humano, do torcedor. Vaias não me preocupam. É uma questão de sensibilidade, mas eu não vou conseguir conquistar isso, para entender nossa proposta – afirmou o técnico corintiano na entrevista coletiva após a partida.