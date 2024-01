Caio está no Fortaleza, foi um dos grandes alvos do Palmeiras no início da janela de transferências, mas após recuo do clube alviverde agora é o grande sonho do Bahia, que tem recebido forte aporte do Grupo City, proprietário da SAF do Tricolor de Aço. Já Luiz é pivô de uma disputa entre Flamengo e Fluminense, mas tem o Timão cada vez mais forte para dar o chapéu na dupla carioca. E Borré, que já foi desejo de Atlético-MG e Palmeiras, atualmente está próximo do Internacional, mas os corintianos tentam impedir que isso aconteça e que o destino do colombiano seja o Parque São Jorge.