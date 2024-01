- Faz todo o sentido eles quererem mudanças, eu não me encaixaria no projeto que eles pensaram para a instituição e encaro com naturalidade essa mudança de filosofia por parte deles. Foi um ano desgastante para mim, o clube tem muitas coisas enraizadas, culturais do clube. A opção por processos de saídas é sempre uma solução em casos assim. Mas fico tranquilo porque em nosso departamento acredito que o trabalho foi bem feito. É só pegar a quantidade de lesões e intercorrências médicas de 2022 para 2023, o quanto diminuíram - disse Mazziotti ao Meu Timão.